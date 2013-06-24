Комісія при Міністерстві освіти і науки відібрала перші 79 ліцеїв, які пілотуватимуть реформу старшої школи з 1 вересня 2026 року. До переліку увійшли ліцеї із 23 областей України та Києва. Серед них заклади освіти різної проєктної потужності, очні й дистанційні, з міської та сільської місцевості, з різними профілями, а також заклад з мовою навчання національних меншин.

Щоб стати пілотними, ліцеїподавали заявки, зібрали згоди батьків учнів на участь у пілотуванні. Усього заплановано, що в пілотуванні візьмуть участь 150 ліцеїв.

Вони одними з перших в Україні запропонують учням вибір освітньої траєкторії та впровадять нові програми для обов’язкових і вибіркових предметів і курсів. Участь у пілотному проєкті передбачає введення посади кар’єрного освітнього радника, який допомагатиме учням підбирати профіль, визначатися з вибірковими предметами й курсами, планами на майбутнє і сформувати план для досягнення професійних цілей.

Кожен заклад отримає фінансування в межах субвенції НУШ на оснащення навчальних кабінетів і лабораторій, повідомляє Міністерство освіти і науки.