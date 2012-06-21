Щороку 6 липня українці святкують день літнього сонцевороту — Івана Купайла. Наші предки у цей час збирали зілля, плели вінки з квітів, водили танки навколо «купайлиці». Обов'язковим атрибутом свята є велике купальське вогнище, що за повір'ям мало магічну силу.
О 17 годині 6 липня 2017 року у Національному музеї народної архітектури та побуту України розпочнеться купальське обрядове дійство: обряд вінкоплетіння, встановлення символів свята Івана та Марени, купальського дерева — «купайлиці». Всі обряди будуть оспівані купальськими піснями з усієї України.
Свято особливого розпалу досягне перед заходом сонця на березі ставка на Співочому полі музею.
Вершиною свята стане запалення купальського вогнища, пускання у воду вогняних коліс, спалення ритуальних віх, гадання на вінках, сучасне фолк-шоу за участі молодих виконавців і провідного українського етно-гурту «The Doox».
А гончарі — друзі музею — «Sakhno-Art» подарують відвідувачам неповторне враження від створення вогняної скульптури «Дерево Роду»
Гостинно запрошуємо у музей.