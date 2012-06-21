Днем народження легендарного ансамблю стала новорічна ніч 1967 року. Саме у перші дні святкувань заявила про себе спочатку на всю Вижницю, а відтак на всю Україну і весь світ «Смерічка» — вокально-інструментальний ансамбль, з яким зродилася сучасна українська естрада і який підніс багатьох буковинських співаків і композиторів до всенародного визнання.
Під незмінним керівництвом свого засновника Левка Дутковського «Смерічка» першою представила в сучасних ритмах і джазових аранжуваннях під звуки тоді ще небачених електрогітар український, зокрема гуцульський, мелос. Його озвучили чарівними голосами Марія Ісак, Мирослава Єжеленко, Василь Зінкевич, Назарій Яремчук, Володя Івасюк, який приніс у «Смерічку» свої перші пісні «Мила моя», «Відлуння твоїх кроків», «Червона рута», «Водограй».
Дебютною піснею була «Сніжинки падають» нині народного артиста України Левка Дутковського на слова Анатолія Фартушняка. Вона прозвучала у щасливу новорічну ніч на бал-маскараді (він вже увійшов в музичну історію країни) у Вижницькому районному будинку культури у виконанні ритм-гітариста Олексія Гончарука. Потім були «Ти прийди в синю ніч», «Незрівнянний світ краси», «У Карпатах ходить осінь», пісні Володимира Івасюка, з якими «Смерічка» з Буковини підкорила найпочесніші музичні сцени.
Самодіяльний музичний колектив скоро став високопрофесійним ВІА, що задав тон усій тодішній радянській естраді виконавською майстерністю співаків і музикантів, оркестровками, врешті, сценічними костюмами (їх створювала майбутня дружина Левка Дутковського Алла Дехтяр).