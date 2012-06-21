Протягом трьох днів на березі Чорного моря у Скадовську Херсонської області тривав масштабний престижний дитячий фестиваль України «Чорноморські ігри». Ювілейне музичне свято відновилося після чотирирічної перерви, тож на нього чекали сотні юних талантів з усіх куточків країни. Організатори створили справжню «казку на березі Чорного моря», обравши саме цей вислів за основне гасло дійства.
Головне змагання фестивалю — вокальний конкурс, у якому цього року зареєструвалося 368 учасників. Після відбіркових турів до півфіналу пройшли 57 вокалістів та вокальних груп. «У 1998 році саме у Скадовську ми вперше заснували і почали проводити «Чорноморські ігри», — зазначив засновник фестивалю президент компанії «Таврійські Ігри» Микола Баграєв. — За цей час фестиваль став візитівкою Херсонщини, одним з найкращих дитячих подібних конкурсів України. Завдяки йому з’явилися нові зірки української музики. У нас прекрасні конкурсанти, масштабна сцена, сучасне технічне обладнання, найкращі фахівці і в оргкомітеті, і в журі. Діти потраплять у саме серце українського шоу-бізнесу».
Виступи конкурсантів оцінювало професійне журі, до складу якого увійшли Валентин Коваль (постійний член журі фестивалю, член Національної ради з питань телебачення і радіомовлення), Руслан Квінта (композитор, музичний продюсер), Олена Мозгова (продюсер), Альона Савінова (викладач вокалу), Сергій Перцев (генеральний директор каналу М1), Натела Чхартішвілі-Зацаринна (генеральний продюсер каналу М1), Віталій Дроздов (генеральний продюсер «ТАВР медіа», генеральний директор «Хіт Fm»), Олег Боднарчук (режисер, продюсер), Тіна Кароль. Зірковими гостями «Чорноморських ігор» стали Тіна Кароль, «Время и Стекло», «Потап і Настя», Оля Полякова, TARABAROVA, Оля Цибульська та інші відомі українські виконавці.
Програма триденного фестивалю була яскравою і насиченою. Організатори потурбувалися, щоб усі гості весело й корисно відпочили під час дійства. Для дітей і дорослих було організовано ігрові програми на набережній, творчі конкурси, хореографічні майстер-класи, флешмоби, фестиваль повітряних зміїв, автограф-сесії із зірками, дискотеки. Також протягом трьох днів працював дискусійний клуб, до якого завітали авторитетні фахівці шоу-бізнесу.
Відродження дитячого фестивалю відбулося в межах підписаного тристороннього меморандуму між Херсонською обласною державною адміністрацією, Херсонською обласною радою та благодійною організацією «Всеукраїнський благодійний Таврійський фонд». За ініціативи голови Херсонської облдержадміністрації Андрія Гордєєва внесено зміни до обласного бюджету на 2017 рік і згідно з рішенням сесії спрямовано на проведення фестивалю близько двох мільйонів гривень. Як зазначив Андрій Гордєєв, дитячий фестиваль стає мистецькою візитівкою Херсонщини, що позитивно впливатиме на розвиток туризму в області, робитиме місто Скадовськ головним центром дитячого фестивального руху. «Ми маємо можливість бачити найталановитіших дітей з усієї України, — зазначив він. — Даємо їм шанс виявити себе. Та найголовніше, що сьогодні вони ще на крок наближаються до своєї мрії — стати відомими виконавцями України».