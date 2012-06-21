У Белграді пройшов матч ІІ туру групового раунду Ліги Європи між сербським «Партизаном» та київським «Динамо», в результаті якого українці здобули перемогу:
«Динамо» обіграло сербів з рахунком 3:2, повідомляє «24 футбол».
Попри загальний успіх в результаті матчу, перший тайм для київських футболістів виявився провальним. На 34-й хвилині Ожегович з «Партизану» відкрив рахунок, а вже через вісім хвилин другий гол забив Тавамба.
Під час другого тайму «Динамо» вивело на поле одразу двох форвардів – Бесєдіна та Мораєса, які замінили Кравця і Циганкова. Після таких змін українцям вдалося відігратися.
На 54-й хвилині Мораєс реалізував пенальті, призначений за гру рукою гравця «Партизана». А два вирішальні голи кияни забили на 68-й та 84-й хвилині матчу. Спочатку очко команді принесла гра Буяльського. Після цього він сильним ударом пробив у штангу, а Мораєс зробив дубль, зігравши на добиванні.
Наразі «Динамо» з шістьма очками лідирує у своєму квартеті.