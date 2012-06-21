Нині в Лисичанську на шахті імені Мельникова завершують роботи з підготовки лави, яка через задимлення рік не працювала. Це одна з найпотужніших лав на підприємствах об’єднання «Лисичанськвугілля» з добовим видобутком 1200 тонн вугілля. У січні 2016-го там сталося задимлення і гірські роботи не відбувалися.
Як повідомляє технічний директор — перший заступник генерального директора ПАТ «Лисичанськвугілля» В’ячеслав Теросипов, у грудні 2016 року прохідницьким комбайном бригада Морозова здолала 30 метрів 122-ї північної лави на глибині 730 метрів, а також 130 метрів 11-го північного вентиляційного штреку. Так виконано більшу частину робіт з проходки та розкриття 122-ї північної лави, що дасть змогу продовжити роботи з розкриття лави та підготовки її до роботи.
За повідомленням прес-служби ПАТ «Лисичанськвугілля», усі роботи з підготовки до відновлення видобутку вугілля в 122-й північній лаві шахти ім. Д.Ф. Мельникова відбуваються згідно з планом ведення гірських робіт, що погоджений з Міністерством енергетики та вугільної промисловості України, та в межах державної фінансової підтримки.