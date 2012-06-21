В Україну вчора повернулися четверо cпіввітчизників Євген Морарь, Володимир Тостоган, Олег Войнеровський і Павло Чайка — члени екіпажу танкера Captain Khayyam. Судно було затримано в територіальних водах Лівії ще 13 лютого 2016-го.

Того самого дня моряки зустрілися з рідними та близькими, яких не бачили майже п’ять років. Дострокове звільнення наших краян із лівійської в’язниці стало можливим завдяки тісній і злагодженій взаємодії вітчизняної дипломатії, Офісу Президента України, МВС і допомозі турецьких партнерів.

Президент Володимир Зеленський оперативно відгукнувся у твітері на це і подякував турецькому колезі Реджепу Тайїпу Ердогану за допомогу в доправленні українців на батьківщину: «Раді вітати наших моряків — членів екіпажу танкера Captain Khayyam вдома після п’яти років ув’язнення в Лівії! Україна ніколи не забуває і не залишає своїх людей у біді. Окремо дякую Реджепу Тайїпу Ердогану за допомогу в евакуації наших громадян. Україна цінує підтримку Туреччини».