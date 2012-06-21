Автомобільний шляхопровід — важлива транспортно-логістична артерія, яка з’єднує три найбільші міста Луганщини: Сєверодонецьк, Лисичанськ та Рубіжне. Він пролягає на ділянці дороги, що з’єднує північний захід із південним сходом області.
Через довготривалу експлуатацію, пересування військової техніки та обстріли, яких зазнало місто у 2014 році, об’єкт отримав суттєві пошкодження. Було зруйновано асфальтобетонне покриття, пошкоджено залізобетонні поручні та арматуру несучих залізобетонних конструкцій. Внаслідок цього рух автотранспорту шляхопроводом було обмежено через небезпеку.
У березні поточного року ПРООН за фінансової підтримки уряду Японії розпочала капітальний ремонт об’єкта. Бюджет будівельних робіт — 300 тисяч доларів США.
«Унаслідок бойових дій на території Луганщини понад 80% дорожнього покриття було зруйновано. Ми спрямували 265 мільйонів гривень обласних коштів на будівництво доріг і мостів у 2016—2017 роках. Але цього катастрофічно не вистачає. Тож дякуємо за допомогу Програмі розвитку ООН в Україні та уряду Японії у відновленні дорожньо-транспортної інфраструктури Луганської області», — зауважив голова Луганської ОДА Юрій Гарбуз під час урочистостей. Відкриття оновленого шляхопроводу сталося в присутності постійного представника ПРООН в Україні Ніла Вокера.
Було відремонтовано та посилено опори і плити, повністю замінено асфальтове покриття, встановлено гідроізоляцію, а також сучасну автономну систему освітлення, яка працює від енергії сонця й вітру.
Відновлення об’єкта сприятиме збільшенню транспортної потужності дороги до восьми тисяч машин на добу.