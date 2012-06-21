Те, що людина робить після їжі, може впливати на стан здоров'я. Сон після обіду сповільнює обмінні процеси і стає причиною зайвої ваги. Шкідливими виявилися й інші речі.
Про це розповіло видання «Країна здоров'я».
Напої. Вони містять кислоти, що заважають перетравленню білка. З чаєм-кавою краще почекати 20-30 хвилин.
Цигарки. Нікотин шкодить організму за будь-яких умов, але після перекусу він стає особливо небезпечним. Ця речовина сповільнює виділення ферментів. Через їх нестачу ймовірні хвороби шлунково-кишкового тракту та проблеми з метаболізмом.
Душ. Під час водних процедур кров активно циркулює у кінцівках та всій поверхні шкіри. Відповідно, у шлунку кровоток знижується. Це заважає травленню.
Прогулянка. Існує хибна думка, що активний рух одразу після їжі спалює отримані калорії. Проте вона, навпаки, може спровокувати відчуття голоду.
Фрукти. Вони містять багато кислоти, через яку починається процес бродіння. Тому шлунок не може перетравити їжу.