Питання миру, безпеки та розширення економічного співробітництва між країнами обговорили Президент Анголи Жуан Лоренсу та Перший віце-прем’єр-міністр - Міністр економіки України Юлія Свириденко. Про це повідомляє Урядовий портал.

Зустріч відбулась під час робочого візиту української делегації на чолі з Юлією Свириденко до Бразилії, напередодні церемонії інавгурації нового Президента Луїза Інасіу Лули да Сілва.

"Мудра позиція Президента Анголи Жуана Лоренсу проявилася в чіткій підтримці України в рамках Організації Об’єднаних Націй. Завдяки безпосередньому діалогу Президента України Володимира Зеленського та Жуана Лоренсу, Ангола має дуже глибоке розуміння ситуації в Україні. А стратегічні відносини Анголи і Бразилії допоможуть нам побудувати міжнародну коаліцію для підтримки територіальної цілісності України та протидії російській агресії. Беручи до уваги історичні звʼязки між Україною та Анголою, після закінчення війни країни продовжать поглиблювати співпрацю", - підкреслила Юлія Свириденко під час зустрічі.

У свою чергу, Президент Анголи Жуан Лоренсу підтвердив свою тверду позицію щодо підтримки права України відстоювати свою територіальну цілісність, незалежність, а також право нашої країни самостійно обирати геополітичний вектор розвитку. Він засудив військову агресію росії та побажав скорішого завершення війни в Україні.

Також сторони обговорили ряд питань активізації торговельно-економічного співробітництва та продовольчої безпеки в африканському регіоні.

Довідково

Загалом близько 95% українського експорту до Анголи складають продовольчі групи товарів. Останні роки спостерігалася позитивна динаміка росту об’ємів торгівлі між Україною і Анголою.