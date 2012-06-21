У Сумському видавництві «Мрія» вийшов друком черговий 21-ий випуск літературного альманаху письменників Сумщини «Слобожанщина», видрукуваний у рамках обласної програми підтримки місцевого книговидання за фінансового сприяння обласної та міської влади.
Він об’єднав нові твори як професійних майстрів слова, що входять до обласного осередку Національної спілки письменників України, так і початківців, зокрема, обласної молодіжної літературної студії «Зажинок», яка функціонує під егідою Сумської ОО НСПУ.
Уперше за роки існування альманаху (а він започаткований 1992 року письменницькою організацією та видавництвом «Мрія») у ньому представлений розділ про місто Суми, а саме – твори про обласну «столицю»: вірші, проза, пісні, перекази, легенди, світлини, репродукції картин сумських художників тощо.
Днями відбулася презентація альманаху у міській бібліотеці ім. Т. Шевченка, на яку зібралися бібліотекарі, студенти, краєзнавці.
Як наголосила директор Сумської міської централізованої бібліотечної системи заслужений працівник культури України Людмила Стадниченко, всі попередні випуски «Слобожанщини», які, до речі, того дня були представлені на виставці, знаходять своїх вдячних читачів і стали своєрідною візиткою літературної Сумщини.
Про роботу над літературним часописом розповіли і прочитали свої нові твори письменники Тамара Герасименко, Олександр Вертіль, Петро Нестеренко, Анатолій Гризун.
Олександр СУМСЬКИЙ,
для «Урядового кур’єра»