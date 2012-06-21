Відвідуючи Шевченківські місця на Черкащині, не раз ловив себе на думці, що Тарас Григорович не міг не стати поетом і художником, адже тут сама природа, особлива аура місцевості благословенного краю дає поштовх до творчості. Цю думку підтверджує велика кількість талантів серед місцевих жителів, нащадків Кобзаря. Скажімо, тутешній бард із Кирилівки Звенигородського району Вадим Прищепов уже не один рік вражає односельців своїми піснями. Вони — про життя, про вічне, про Україну. Недавно на фестивалі «Мелодії сердець Кобзаревого краю» в Звенигородці він представив сповнені глибоким філософським змістом свої пісні «Житель землі» та «Пора прокидатися». А романс «Спогад» на слова Олександра Олеся, який він виконав у дуеті з Наталією Карпенко, змусив слухачів просльозитися.
Загалом фестиваль відкрив чимало нових імен і допоміг утвердитися вже відомим виконавцям. Приміром, звенигородський бард Дмитро Савіцький своїми піснями зачарував усіх присутніх. Їхні симпатії завоював і Михайло Кобеняк із Вільхівця. Він разом із Мариною Сіманайть і Вітою Діденко подарував слухачам українську народну пісню «Чом ти не прийшов».
Багато гарних мелодій, пісень, композицій виконали учасники фестивалю, який вчетверте організовує Звенигородська районна рада. Її голова Володимир Кучер переконаний, що це пісенне свято стане традиційним, адже в ньому є велика потреба жителів краю.