Технології утримання свійських тварин, ветеринарії й продуктів для тваринництва — це те, що особливо вразило луганських аграріїв на виставці «Агро-2017». Не менш важливі для сільгосптоваровиробників області, за словами директора громадської організації «Агенція регіонального розвитку Східного Донбасу» Лариси Бичкової, нові спеціалізовані майданчики з комплексних рішень для невеликих фермерських господарств. За її словами, майже 500 товаровиробників з області, крім 10 безпосередніх учасників з Луганщини, долучилися до цього міжнародного форуму не тільки задля ознайомлення з новою технікою, сучасними технологіями, а й для подальшого налагодження контактів із представниками 50 країн.
Але основний ресурс розвитку міститься у програмі підтримки агропромислового комплексу області на 2017—2020 роки із загальним обсягом фінансування понад 221 мільйон гривень, який ухвалено днями на Луганщині. Частина цих коштів (89,6 мільйона) мають надійти з держбюджету.
Заплановано, що завдяки програмі збільшиться поголів’я корів на 5100 до 2020 року. Передбачені кошти допомагатимуть у частковій компенсації на закупівлю доїльних апаратів вітчизняного виробництва для індивідуальних домогосподарств, у яких утримують не менше трьох голів корів (на 1000 одиниць у 2020 році) та придбання високопродуктивного і племінного поголів’я сільгосптварин (телиць, нетелей і корів) на 660 голів до 2020 року.
Крім того, заплановано підвищити посіви гречки шляхом відшкодування витрат у розрахунку на 1 га посіву.
Також передбачено часткову компенсацію вартості на закупівлю тракторів вітчизняного виробництва. Заплановано створити 13 сільськогосподарських кооперативів до 2020 року. Передбачено збільшення обсягу виробництва сільгосппродукції в розрахунку на 100 га сільськогосподарських угідь через надання фінансової допомоги шляхом здешевлення кредитів.