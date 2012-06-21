Кабінет Міністрів наступного тижня планує призначити віце-президента Асоціації фермерів і приватних землевласників України Віктора Шеремета на нову посаду заступника аграрного міністра з питань фермерства.
Про це повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час засідання Кабінету Міністрів у середу.
«Асоціація вийшла з ініціативою введення посади заступника міністра аграрної політики, який би займався питаннями фермерства, кооперацій та сільських територій. Прем'єр-міністр підтримав цю пропозицію»,– зазначив під час засідання перший заступник міністра аграрної політики Максим Мартинюк.
Як він повідомив, на посаду заступника міністра з питань фермерства буде призначений віце-президент Асоціації фермерів Віктор Шеремета.
«Після проходження всіх формальних процедур міністерство внесе його кандидатуру на цю посаду», – додав Мартинюк.