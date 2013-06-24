У відповідь на вторгнення Росії в Україну уряд Південної Кореї посилює експортний контроль проти Росії та Білорусі, значно розширивши перелік товарів, на які поширюватимуться експортні обмеження.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Yonhap.

За даними Міністерства торгівлі, промисловості та енергетики, відповідно до змін до правил торгівлі стратегічними товарами, Південна Корея додала ще 682 товари, які заборонені до поставок до Росії та Білорусі, зокрема, важку будівельну техніку, акумуляторні батареї, авіаційні компоненти тощо.

Таким чином загальна кількість заборонених до експорту товарів до Росії та Білорусі з Південної Кореї збільшиться до 1 159 пунктів.

Очікується, що зміни набудуть чинності на початку 2024 року після відповідних адміністративних процедур і видання урядом інструкцій для експортерів.

У міністерстві також заявили, що розглядатимуть «виняткові випадки» для поставок до двох країн у кожному окремому випадку.

Зазначається, що цей крок був зроблений через високу ймовірність того, що ці предмети будуть використані у військових цілях, хоча вони не класифікуються як стратегічні предмети за схемою експортного контролю Південної Кореї.

Нагадаємо, уряд Великої Британії 14 грудня схвалив закон щодо обмежень на товари, технології та джерела фінансування, які могли б підтримувати війну Росії проти України.