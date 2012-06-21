У населених пунктах північної частини Донеччини розпочали відзначати чергову, вже четверту річницю визволення від проросійських незаконних збройних формувань. Власне, більшість запланованих заходів насамперед передбачають вшанування пам’яті українських воїнів, які загинули тут у боях навесні та влітку 2014 року. Зокрема ще у середу відбулося покладання квітів до меморіалу добровольцям антитерористичної операції, встановленого на важливій тутешній стратегічній точці – горі Карачун. У четвер мешканці та гості краю провели мітинги-реквієми у Слов’янську, Краматорську, Лимані та в інших містах і селах, а також на місцях минулих боїв. Також вже розпочалася дводенна всеукраїнської патріотичної акції «Донеччина зустрічає своїх захисників», у ході якої учасники звільнення краю зустрічаються з місцевими жителями та візьмуть участь у низці інших заходів. «Коли переплітається пам’ять про тих, хто звільнив землі українські, із теперішнім поколінням, яке пам’ятає про визволителів своїх міст і сіл, це свідчить про зародження нової історії, нової української ідеї», - переконаний командувач об’єднаного оперативного штабу ЗСУ Сергій Наєв, який взяв участь у відкритті акції.
А безпосередньо у Слов’янську, де вранці 12 квітня 2014 року після захоплення міста проросійським збройним підрозділом з-за «поребрика» на чолі з громадянином Російської Федерації Ігорем Гіркіним-Стрєлковим розпочалася гібридна війна, вирішили не обмежитися тільки офіційними заходами. Завдяки зусиллям волонтерів громадської організації «Чорний тюльпан» та Асоціації дослідників військово-історичної спадщини «Плацдарм» на майданчику біля Слов’янського історичного музею створили інсталяцію тих пам’ятних драматичних подій. Використовуючи військові та інші атрибути, активісти відтворили барикади проросійських бойовиків, а також зразки укріплень українських військ. Тут експонуються частини снарядів, мін, що використовувалися під час боїв, макети стрілецької зброї та інші експонати тих днів.
Прикро, проте так сталося, що дні визволення північної частини Донеччини співпали із початком тривалої окупації Донецька, куди, залишивши Слов’янськ, увійшли проросійські збройні формування Гіркіна-Стрєлкова. На цьому наголосив у своєму зверненні до мешканців прифронтового краю і голова Донецької обласної державної адміністрації Олександр Куц: «На жаль, сьогодні не всі міста області мають можливість відзначати цю подію – частина Донеччини залишається тимчасово окупованою російськими найманцями. Я щиро вірю, що настане той час, коли ми проведемо такі ж акції у звільнених Донецьку, Макіївці, Сніжному, Торезі та інших тимчасово окупованих населених пунктах».