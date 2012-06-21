Вітчизняні прикордонники посилили авіаційною складовою прикордонний контроль за північною ділянкою на час російсько-білоруських навчань «Захід-2017». Зокрема екіпажі ескадрилей на патрульних літаках здійснюють повітряний моніторинг кордону. Вже обстежено близько 900 км державної межі.
«Державна прикордонна служба проводить посилені заходи безпеки на всіх ділянках кордону. Передовсім це пов’язано з проведенням російсько-білоруських навчань «Захід-2017», які розпочалися 14 й триватимуть до 20 вересня», — цитує УНІАН текст повідомлення відомства.
ДПСУ проводила двоступеневі командно-штабні навчання органів управління й підрозділів органів охорони державного кордону. Вони тривали в межах оперативної підготовки Генерального штабу ЗСУ.
«Нині прикордонники прикривають напрямки можливих провокативних дій та збройних вторгнень у тісній взаємодії зі Збройними силами, Нацгвардією і Нацполіцією на всіх ділянках.
До заходів долучаються резерви прикордонного відомства. Така робота триватиме щонайменше до закінчення навчань «Захід-2017», — йдеться в документі.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»