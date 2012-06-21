Україна та США єдині в позиції щодо протидії реалізації російського проекту «Північний потік-2», який безпосередньо загрожує енергетичній безпеці Європи і погіршує ситуацію з диверсифікацією способів постачання енергоносіїв до європейських споживачів.
На цьому акцентували під час зустрічі Прем’єр-міністр Володимир Гройсман і заступник державного секретаря США з питань енергетичних ресурсів Френсіс Феннон. Це другий візит високопосадовця американського уряду в Україну. Нині він перебуває у Києві після переговорів з енергетичних питань у Брюсселі.
Глава вітчизняного уряду наголосив, що питання енергетичного сектору — енергонезалежності, енергобезпеки — дуже важливі саме зараз. «І ми раді, що США проявляють великий інтерес до цього. Ми готові обговорювати широкий спектр питань нашої взаємодії саме в енергетичній галузі», — зазначив Володимир Гройсман.
«Хочу вкотре підтвердити підтримку США в питаннях енергетичної безпеки. Ми налаштовані продовжувати транзит газу територією України і наголошуємо на опозиції США щодо проекту «Північний потік-2». Ці два компоненти пов’язані між собою і з енергетичною безпекою Європи. США виступають за диверсифікацію маршрутів поставки енергоносіїв до європейських споживачів», — наполягає заступник державного секретаря.
Під час зустрічі сторони зазначили, що українська газотранспортна система працює надійно й здатна забезпечувати той обсяг транзиту, який заявлено, без штучних політичних впливів, повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів.
Більше того, Україна готова запросити світові компанії — лідерів ринку зокрема й з-за океану до управління своєю ГТС та до реалізації інших енергетичних проектів — у видобуванні, транспортуванні ресурсів та запровадженні альтернативної енергетики.
«Ми і надалі виступатимемо надійним партнером США та Євросоюзу», — запевнив Володимир Гройсман.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»