Профільний комітет Європарламенту підтримує продовження санкційної політики проти Росії, виступає за зупинку «Північного потоку-2» та закликає Євросоюз шукати ефективніші заходи у відповідь на кіберзагрози Кремля. У прес-службі ЄП кореспондента «УК» повідомили, що відповідний проект резолюції ухвалили члени комітету в закордонних справах. У документі наголошено, що у зв’язку зі зростанням напруги у відносинах Заходу та Росії ЄС має продовжувати співпрацю з Москвою лише у тих галузях, які «становлять обопільний інтерес». Проект резолюції підтримали 27 членів комітету, чотири виступили проти, 15 утрималися.
Євродепутати засудили дії Росії в Азовському морі та постійні порушення територіальних вод і повітряного простору країн Балтійського регіону. В документі вказано, що доки політика Кремля не повернеться у межі міжнародного права, антиросійські санкції мають залишатися чинними, а ЄС мусить бути готовим до подальших дій, зокрема запровадження цільових санкцій проти конкретних громадян Росії.
У цьому контексті євродепутати закликали відповідні країни ЄС припинити всі програми видачі так званих золотих віз і паспортів (так називається практика видачі паспорта у деяких країнах ЄС, коли його видають людині, яка зробила значні інвестиції в економіку цієї країни). У документі оприлюднено ініціативу до Єврокомісії підготувати європейську версію «закону Магнітського». Цей закон ухвалено у США у 2012 році, названо ім’ям російського адвоката Сергія Магнітського, якого російська влада кинула за ґрати за сфальсифікованими звинуваченнями. Через рік перебування у московському СІЗО Сергій Магнітський помер. Тюремне ув’язнення стало помстою Кремля за те, що адвокат викрив масштабну корупційну аферу, в яку виявилися втягненими високі російські чиновники. «Закон Магнітського» — це перелік російських можновладців, причетних до шахрайств та порушень прав людини, проти яких США запровадили персональні санкції.
Комітет Європарламенту вважає, що на сьогодні Росія не може бути стратегічним партнером, проте наголошує, що «РФ залишається найбільшим торговельним партнером ЄС і утримуватиме цю позицію в найближчому майбутньому. Попри це, члени ЄП наполягають на скасуванні проекту «Північний потік-2», оскільки він збільшує залежність ЄС від поставок російського газу», — йдеться у документі.
Окрім цього, євродепутати засудили Росію за навмисне поширення дезінформації та кібератаки, спрямовані на розхитування ситуації всередині ЄС. Вони висловили занепокоєння, що відповідь Євросоюзу на виклики російської пропаганди та дезінформації «недостатня».
Текст резолюції буде винесено на голосування в сесійній залі Європарламенту під час пленарного засідання в березні.
Вікторія ВЛАСЕНКО,
«Урядовий кур’єр»,
Брюссель