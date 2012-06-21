Голова Верховної Ради Андрій Парубій та спікер Сейму Латвійської Республіки Інара Мурнієце виступають за продовження санкцій проти Російської Федерації. Про це йдеться в переданому УНІАН повідомленні прес-служби Апарату Верховної Ради щодо офіційного візиту Андрія Парубія до Латвії.

Зазначається, що під час зустрічі з пані Мурнієце український посадовець висловився за продовження санкцій проти Росії, наголосивши, що їхнє скасування буде «поганим сигналом для всього вільного світу».

«Це буде заохочення Путіна до ще більш активних дій. Він розуміє тільки мову сили, а мову дипломатії сприймає, як слабкість, як заохочення до ще більш активних дій. Для України політика продовження санкцій проти Путіна, проти Російської Федерації — ключовий вимір міжнародної підтримки», — переконаний Андрій Парубій.

Своєю чергою, Інара Мурнієце підкреслила, що латвійська сторона повністю підтримує Україну, зокрема в питанні застосування міжнародних санкцій до Росії.

«І коли Латвія головувала в Раді ЄС, ми виступали за солідарну позицію європейських країн у питанні санкцій. Питання санкцій залишатиметься дуже важливим і надалі. І в цьому сенсі також важливим є те, щоб Україна надавала європейським партнерам інформацію про процес реформ у власній країні, — наголосила спікер Сейму. — Ми вважаємо, що санкції не може бути послаблено доти, доки не буде досягнуто будь-якого прогресу».

Співрозмовники висловили також спільну позицію проти реалізації проекту «Північний потік-2». Андрій Парубій, зокрема, зазначив, що цей проект розглядається не тільки як елемент гібридної війни проти України. Це елемент гібридної війни проти всієї Європи та вільного світу».

Він нагадав, що Верховна Рада ухвалила звернення до партнерів з Євросоюзу з проханням не допустити реалізації цього проекту. Було проведено консультації з лідерами східних і північних держав-сусідів, підготовлено спільний лист щодо недопустимості реалізації цього проекту.

«Підтримку цій позиції вже висловили глави парламентів Польщі, Литви, Грузії, Молдови, і ми розраховуємо на те, що після узгоджень ви зможете також долучитися до солідарної позиції», — звернувся до колеги Андрій Парубій.

Латвія неодноразово заявляла про непідтримку проекту «Північний потік-2», вкотре нагадала співрозмовниця, запевнивши, що цей лист буде обговорено в профільному Комітеті у закордонних справах.

«На нашу думку, питання України — дуже важливий аспект відносин між НАТО і Росією, і ми сподіваємося, що це питання буде винесено на обговорення на наступному саміті НАТО», — зазначила спікер Сейму Латвійської Республіки.

Крім того, під час зустрічі Андрій Парубій подякував за партнерську допомогу, яку Україна отримує від Латвії на міжнародній арені, а також за реабілітацію воїнів АТО. Він також поінформував про перебіг реформ у нашій країні.

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