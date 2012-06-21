Гороскопи віщують, що новий рік буде цікавим, яскравим і насиченим для всіх нас. Адже 2017-й — рік Півня, а це птах дуже своєрідний. З одного боку — задирака й забіяка, а з другого — чудовий сім’янин. Завдяки волонтерам Міжнародного Червоного Хреста Луганщина зустріла новий рік збільшенням кількості саме півнів на своїй території. Може, це символічно?

«У мене тепер є півник — золотий гребінець та курочки-красуні, — хвалиться Валентина Миколаївна із села Болотене Станично-Луганського району. — Червоний Хрест привіз нам курчат, ще й 255 кілограмів комбікорму, велике спасибі хлопцям та дівчатам! Спочатку курчата трохи похворіли, мабуть, відходили від довгої подорожі, тож я їм пшеницю давала, і всі одужали. Так вийшло, що в мене дев’ять курочок та один півник. Ми задоволені: яєць багато».

Саме в цьому році Міжнародний комітет Червоного Хреста розробив, а його офіс в Сєверодонецьку реалізував нову програму з підтримки сільськогосподарської діяльності потерпілого від наслідків конфлікту населення. Це 13 сіл поблизу лінії розмежування в Новоайдарському, Попаснянському, Станично-Луганському районах.

«Такі села, як Кримське, Троїцьке, Болотене, Сизе, Катеринівка, Золоте-4 та інші, вважаємо найвразливішими через їхню ізольованість,— пояснює спеціаліст зі зв’язків з громадськістю Сєверодонецького офісу Червоного Хреста Галина Поштаренко. — Вони нині або відрізані від райцентрів через брак транспортної інфраструктури, або позбавлені ринків збуту. Для багатьох оті присадибні господарства залишаються єдиним джерелом доходу».

Щоб довезти жителям прифронтової зони для розвитку приватних господарств курей, а до них корми та спеціальні годівниці, знадобилася спецоперація. Насамперед треба було знайти підрядників. Курочки їхали аж з Полтавщини. Підрядник забезпечив систему вентиляції у вантажівках, щоб мінімізувати втрати в дорозі.

Півників та курочок від Червоного Хреста отримали представники 1077 домогосподарств із сіл Кримське, Лобачеве, Лопаскине, Сизе, Болотене, а також Трьохізбенки, Станиці Луганської, Валуйського, Нижньотеплого, Передільського, Старого Айдара, Троїцького та Новозванівки. В середньому кожна сім’я отримала по 10 птахів.

Одним із пунктів роздачі став і валуйський будинок для людей похилого віку «Надія». Там нині проживають 57 підопічних. Деякі з них опинилися тут через воєнний конфлікт, у когось постраждав будинок і немає можливості власними силами його відновити, у когось поїхали родичі.

«Маємо своє невеличке господарство, тож годуємося з того, що вирощуємо. У нас є маленькі традиції: по п’ятницях печемо млинці або пироги. Нині курочки, яких нам передав Червоний Хрест, добре несуться. Для моїх підопічних варене яйце на сніданок — як подарунок. А коли радіють мої бабусі — і я радію разом з ними»,— каже директор закладу Надія Дьяченко.

У «Надії» на святкові дні, як і всюди, купують цукерки на подарунки, бо не тільки на, а й старенькі люблять солодощі. А завдяки тому, що яєць тепер не бракує, їх порадують ще й багатьма салатами і смачною випічкою. «Свята у нас проходять як удома, в сім’ї. Це традиція, — зізнається Надія Володимирівна. — Адже душевне тепло потрібне кожному в будь-якому віці».