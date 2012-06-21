Гороскопи віщують, що новий рік буде цікавим, яскравим і насиченим  для всіх нас. Адже 2017-й  — рік Півня, а це птах дуже своєрідний. З одного боку — задирака й забіяка, а з другого  — чудовий сім’янин. Завдяки волонтерам Міжнародного Червоного Хреста Луганщина зустріла новий рік збільшенням кількості саме півнів на своїй території. Може, це символічно?

«У мене тепер є півник — золотий гребінець та курочки-красуні, — хвалиться Валентина Миколаївна із села Болотене Станично-Луганського району. — Червоний Хрест привіз нам курчат, ще й 255 кілограмів комбікорму, велике спасибі хлопцям та дівчатам! Спочатку курчата трохи похворіли, мабуть, відходили від довгої подорожі, тож я їм пшеницю давала, і  всі одужали. Так вийшло, що в мене дев’ять курочок та один півник. Ми задоволені: яєць багато».

Саме в цьому році Міжнародний комітет Червоного Хреста розробив, а його офіс в Сєверодонецьку реалізував нову програму з підтримки сільськогосподарської діяльності потерпілого від наслідків конфлікту населення. Це 13 сіл поблизу лінії розмежування в Новоайдарському, Попаснянському, Станично-Луганському районах.

«Такі села, як Кримське, Троїцьке, Болотене, Сизе, Катеринівка, Золоте-4 та  інші, вважаємо найвразливішими через їхню ізольованість,— пояснює спеціаліст зі зв’язків з громадськістю Сєверодонецького офісу Червоного Хреста Галина Поштаренко. — Вони нині або відрізані від райцентрів через брак транспортної інфраструктури, або позбавлені ринків збуту. Для багатьох оті присадибні господарства залишаються єдиним джерелом доходу».

Валентина Миколаївна із села Болотене хвалить і півня — золотого гребінця, і своїх курочок. Фото волонтерів Міжнародного комітету Червоного Хреста

Щоб довезти жителям прифронтової зони для розвитку приватних господарств курей, а до них корми та спеціальні годівниці, знадобилася спецоперація. Насамперед треба було знайти підрядників. Курочки їхали аж з Полтавщини. Підрядник забезпечив систему вентиляції у вантажівках, щоб мінімізувати втрати в дорозі.

Півників та курочок від Червоного Хреста отримали представники 1077 домогосподарств із сіл Кримське, Лобачеве, Лопаскине, Сизе, Болотене, а також Трьохізбенки, Станиці Луганської, Валуйського, Нижньотеплого, Передільського, Старого Айдара, Троїцького та Новозванівки. В середньому кожна сім’я отримала по 10 птахів.

Одним із  пунктів роздачі став і валуйський будинок для людей похилого віку «Надія». Там нині  проживають 57 підопічних. Деякі з них опинилися тут через воєнний конфлікт, у когось постраждав будинок і немає можливості власними силами його відновити, у когось поїхали родичі.

«Маємо своє невеличке господарство, тож годуємося з того, що вирощуємо. У нас є маленькі традиції: по п’ятницях печемо млинці або пироги.  Нині  курочки, яких нам передав Червоний Хрест, добре несуться. Для моїх підопічних варене яйце на сніданок — як подарунок. А коли радіють мої бабусі — і я радію разом з ними»,— каже директор закладу Надія Дьяченко.

У «Надії»  на святкові дні, як і всюди, купують цукерки на подарунки, бо не тільки на, а й старенькі люблять солодощі. А завдяки тому, що яєць тепер не бракує, їх порадують ще й багатьма салатами і смачною випічкою. «Свята у нас проходять як удома, в сім’ї. Це традиція, — зізнається Надія Володимирівна. — Адже душевне тепло потрібне кожному в будь-якому віці».