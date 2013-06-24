Один з найвідоміших сортів українського пива «Чернігівське», яке випускала в Україні бельгійська компанія InBev, відтепер варитимуть у місті Льовен. Незабаром воно з’явиться на полицях супермаркетів Європи і навіть Південної Америки. Весь прибуток від продажу цього сорту пива піде на гуманітарну допомогу Україні. Компанія розраховує зібрати щонайменше 5 мільйонів доларів для благодійних організацій, які діють в Україні. Про початок виробництва пива «Чернігівське» наприкінці минулого тижня офіційно оголосив генеральний директор AB InBev Europe Zone Джейсон Ворнер. У церемонії взяли участь українські дипломати.

Після вторгнення Росії в Україну всі заводи AB InBev в Україні було закрито, а значна частина їхнього персоналу виїхала в Європу. З ініціативи українського директора з маркетингу AB InBev Анни Руденко пивоварний гігант відновив виробництво українського пива в Європі. Бляшанки, в яких продаватимуть «Чернігівське», мають особливий дизайн і зображення у формі серця. AB InBev уже пожертвувала на допомогу Україні близько 2 мільйонів доларів. Компанія вирішила продовжити виплачувати заробітну плату майже двом тисячам своїх українських працівників, більшість яких нині перебувають у Бельгії, де їм надали житло і соціальну допомогу.

На думку Посла нашої країни в Бельгії Олега Шамшура, нині навіть такі жести, як варіння українського пива, мають значення, бо це стане ще одним способом нагадувати людям у всьому світі, що проти України триває жорстока війна. «Це хороший приклад того, як компанія виконує свій моральний обов’язок, співчуваючи тому, що відбувається в Україні», — сказав Посол.

Олег Шамшур, а також Постійний представник України при ЄС Всеволод Ченцов, почесний консул України в Бельгії Кріс Бекерс та представники AB InBev спільно натиснули на символічну червону кнопку, яка запустила виробництво «Чернігівського», яке вже через 2—3 тижні з’явиться на прилавках європейських магазинів.