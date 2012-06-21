Марш протесту й мітинг пройшли 26 лютого у Києві, в День опору Криму російській окупації. Учасники заходів закликали міжнародне співтовариство рішучіше тиснути на Росію для припинення анексії півострова. Вони тримали прапори, портрети ув’язнених кримчан, звучала українська і кримськотатарська музика.
Серед організаторів акції — Меджліс кримськотатарського народу, АвтоМайдан Київ, «Крим-SOS», інші громадські організації.
«Відбулися події, які для людей стали бідою, їх можна назвати злочинами. Вони тривають досі, їхні наслідки накопичуються і погіршують життя. Такі реалії окупованого Криму. Війна триває, ворог — Москва, на жаль. Ніколи не думав, що дійду таких висновків. Але насправді те, що робимо в дні, пов’язані з третьою річницею окупації Криму, — щоб підтримати людей, які постійно живуть в умовах окупованого півострова», — заявив на підготовчій прес-конференції в Укрінформі глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.
Акції солідарності пройшли також в Анкарі, Варшаві, Львові, інших містах. В Анкарі десятки етнічних татар, які проживають у Туреччині, принесли до будівлі російської дипмісії чорний вінок на знак протесту проти політики Росії щодо України. За словами одного з лідерів кримських татар Туреччини Тунджера Калкана, його народ ніколи не змириться з окупацією, тож акції протесту проти анексії півострова триватимуть.
За три роки російської окупації в Криму майже повністю знищено громадянські права і свободи, тож нині півострів може бути довідником з утисків прав людини. Таку заяву зробили віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе на відкритті міжнародного форуму «Крим в умовах окупації: наслідки для України та світу», який відбувся напередодні трагічної дати.
«Майже всі відомі методи боротьби зі свободою окупаційна влада вже застосувала. За оцінками Freedom House, територію Криму оцінюють як невільну. Там зникли безвісти 17 людей, 12 загинули, 39 політв’язнів, 10 з яких засуджено, — сказала посадовець. — Ці люди постраждали через політичні, ідеологічні переконання, належність до кримськотатарського народу, звичку до свободи слова в Україні, через те, що хотіли залишатися тими, ким були, — громадянами України і вільними людьми у вільному світі».
Окупаційна влада позбавляє кримчан свободи віросповідання, вносить українських активістів у списки терористів, перешкоджає праву на мирні зібрання, переслідує національно-культурні представницькі органи кримськотатарського народу і ЗМІ. Та найцинічніше вчинив Кремль, за словами І. Климпуш-Цинцадзе, визнавши Меджліс кримськотатарського народу екстремістською організацією. «Усе це відбувається на тлі перетворення Криму на мілітаризовану зону», — підкреслила вона.
Леонід ОЛЬШЕВСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»