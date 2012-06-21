Аби «Доступні ліки» стали доступнішими для більшості, профільне медичне міністерство встановило граничну оптово-відпускну ціну ліків по 21 міжнародній непатентованій назві (діючій речовині), які відшкодовуються пацієнтам.
Ціну розрахували базуючись на показники п’яти країн-сусідів – Польщі, Словаччини, Угорщини, Чехії та Латвії. Для лікарських засобів, які підлягають відшкодуванню, МОЗ встановило максимальну роздрібну торговельну надбавку на продаж ліків на рівні 15%. Всі ці кроки дозволили розпочати програму без критичних для бюджету втрат.
За чотири місяці дії програми – з квітня по липень 2017 року – майже 1,5 млн громадян та понад 6 000 аптек взяли участь в урядовій програмі. Це означає, що в кожній третій аптеці України пацієнти можуть отримати ліки за рецептом від окремих найпоширеніших хвороб.
Остання статистика програми «Доступні ліки» свідчить, що аптеки вже продали ліки за 3,6 мільйона рецептів та отримали відшкодування 126 мільйонів гривень, що становить 25% від загальної суми виділених на програму коштів у поточному році.
І хоча скептики продовжують критикувати урядову програму то за дешеві ліки, то за їх нестачу, реалії свідчать про те, що соті тисяч українців скористались нею. Порятунком вона стала в першу чергу для найбідніших верств населення, які часто через брак коштів просто відмовляли собі у лікуванні.
Гарні новини
Гарна новина №1. З 1 липня 2017 року розпочалось оновлення референтних цін на ліки. Для широкого загалу словосполучення «референтні ціни» нічого не означає, але для українців, які користуються програмою «Доступні ліки», це зміна якості життя. Адже з серпня до програми можуть долучитися нові виробники препаратів, крім наявних в реєстрі 37 фармкомпаній: 20 європейських, 15 українських та дві світових.
Гарна новина №2. Збільшення коштів на відшкодування вартості ліків. Уряд України пообіцяв виділив додаткові 200 мільйонів гривень на реалізацію програми «Доступні ліки» у 2017 році, а у 2018-2020 роках держава щорічно виділятиме мільярд гривень.
Рейтинг регіонів
Рейтинг регіонів фахівці з профільного міністерства відслідковують за такими показниками: кількість аптек, що беруть участь у програмі, використані кошти, виписані рецепти, відшкодовані кошти, кількість осіб, які отримали ліки тощо.
Лідерами програми наразі є Вінницька, Львівська, Дніпропетровська, Івано-Франківська та Харківська області.
Стабільно вона працює у Волинській, Житомирській, Тернопільській та Черкаській областях. У травні активно включились Київ, Київська та Херсонська області.
Найгірше програма працює у Чернівецькій, Миколаївській та Луганській областях.
Чимало експертів попри перші пробуксовки називають проект «Доступні ліки» хорошим сигналом. Якщо профільне міністерство та уряд втримають ситуацію і не дозволять провалити його, як це сталось з програмою по гіпертензії у минулі роки, держава вже у 2018 році побачить результат – зменшення захворюваності і смертності.