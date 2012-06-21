Згідно з планом фінансової допомоги для України, наша держава отримуватиме мінімум 5 млрд євро на проведення реформ та підтримку економічного зростання.
Про це пише на своїй сторінці у Facebook міністр економічного розвитку та торгівлі Степан Кубів.
"Ця ініціатива Литовського Сеймасу передбачає економічну, політичну та фінансову допомогу для України у контексті євроінтеграції. Йдеться про, як мінімум, 5 млрд євро щорічної підтримки реформ, які спрямовані на економічне зростання та розвиток", - пише міністр.
За його словами, наразі цей план допомоги активно обговорюється у ключових міжнародних інституціях, щоб забезпечити його виконання.