«План Маршалла для України» розрахований на 10 років і в середньостроковій перспективі (2018-2020 рр.) передбачає виділення по $5 млрд на рік, повідомив перший віце-прем'єр-міністр - міністр економічного розвитку Степан Кубів у четвер.
«Ми узгодили пріоритети діяльності, які лягають у площину інфраструктурних проектів, енергоефективності, цифрової економіки через призму малого бізнесу», – сказав він під час прес-брифінгу після зустрічі з екс-прем'єром Литовської Республіки Андрюсом Кубілюсом, присвяченої питанням довгострокової фінансової підтримки реформ в Україні.
За словами Стерана Кубіва, пріоритетними будуть інфраструктурні проекти, напрями енергоефективності, цифрової економіки.
Андрюс Кубілюс, який є співавтором «Плану Маршалла для України», на брифінгу зазначив, що за умови отримання Україною щорічних інвестицій на суму $5 млрд зростання її економіки становитиме 6-8% ВВП.