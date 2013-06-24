У Міністерстві економіки відбувся третій раунд консультацій з делегацією Європейського Союзу щодо спільної роботи над Планом України, передбаченим програмою Ukraine Facility на 2024—2027 роки.

Ключовими темами обговорення під час консультацій із представниками ЄС стали питання реформи державного управління, зеленого переходу та охорони довкілля, диджиталізації, реформи системи правосуддя, боротьби з корупцією та відмиванням грошей, управління державними активами та приватизації, розвитку енергетики, загальної архітектури відновлення, регіональної політики та децентралізації.

«Підготовка плану України триває повністю відповідно до встановлених термінів. Завдяки механізму консультацій з ЄС ми узгоджуємо наші позиції з партнерами за ключовими напрямами роботи, зокрема у сфері управління державною власністю та інших ключових реформах. Ми досягли принципової згоди партнерів, що план України має бути основою для подальшого залучення донорів, а також розширення кола учасників відбудови та економічного відновлення України», — передає слова першого віцепрем’єр-міністра Юлії Свириденко Міністерство економіки.