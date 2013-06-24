На 19 вересня загальний обсяг природного газу в підземних сховищах сягнув 14,7 мільярда кубометрів. Отже, план Кабінету Міністрів з досягнення показника прогнозного балансу природного газу у сховищах, необхідного для проходження опалювального сезону, вдалося виконати достроково. Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

Таких результатів вдалося досягти завдяки ефективній роботі нового менеджменту НАК «Нафтогаз України» та злагодженій роботі всіх компаній газової галузі: АТ «Укргазвидобування», АТ «Укртрансгаз» та Оператора ГТС України.

«Уся енергетична та нафтогазова галузь активно готується до нового опалювального сезону, який проходитиме в умовах російських атак. Накопичення газу в наших сховищах з випередженням графіка — важливий внесок в енергетичну безпеку країни», — зазначив Герман Галущенко.

Міненерго нагадує: нещодавній стрес-тест, який змоделювала міжнародна експертна група, показав, що українські ГТС та підземні сховища газу готові успішно працювати в умовах воєнних викликів та в разі припинення транзиту російського газу.