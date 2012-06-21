Латвія висловлює тверду підтримку Україні і продовжить політику санкцій проти країни-агресора через анексію Криму й ситуацію на Донбасі. У цьому Прем’єр-міністра Володимира Гройсмана запевнила Голова Сейму Латвії Інара Мурнієце, яка перебуває в Україні з візитом.
«Територіальна цілісність України для нас надважлива. Ми дотримуємося жорсткої політики засудження порушення Росією суверенітету України та анексії Криму. Санкції дуже важливі. Доки Росія не виконає мінських угод, жодних змін у санкційній політиці не буде», — конкретизувала поважна гостя.
У контексті таких спільних загроз сторони обговорили найактуальніші — будівництво газопроводу «Північний потік-2» і введення в експлуатацію Керченського мосту. Його будували з порушенням всіх міжнародних правових норм, тому він становить загрозу українським безпековим, економічним і екологічним інтересам. «Побудову Керченського мосту в Криму не можна затвердити за жодними цивілізованими нормами», — наголосила Інара Мурнієце.
«Робитимемо все, щоб у міжнародних судах добитися засудження протиправних дій Росії щодо України. Уже почали отримувати справедливі рішення міжнародних судів. Вони засвідчують усі нахабні злочини Росії», — цитує Володимира Гройсмана департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів. Прем’єр запевнив, що Київ був і залишається вірним партнером Латвії та всієї міжнародної спільноти з огляду політичних цінностей і виконання економічних зобов’язань, зокрема з транзиту газу до європейських споживачів.
«Намагання побудувати «Північний потік-2» — це спроби Росії поставити в енергетичну залежність всіх партнерів. Тут немає економіки, лише політика. Для забезпечення газом споживачів у Європі є ГТС України, яка здатна на 100% виконати всі зобов’язання», — підкреслив Прем’єр.
Сторони також відзначили позитивну динаміку двосторонньої торгівлі. За підсумками минулого року вона зросла на 27% — до 461,6 мільйона доларів. «Ми розраховуємо на розширення співпраці в реальному секторі економіки, насамперед у сільському господарстві та інфраструктурі», — висловив сподівання Володимир Гройсман.
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«Урядового кур’єра»