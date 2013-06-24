Однією з топ-тем останніх місяців є нововведення у сфері запобігання утворенню пластикових відходів.

З 10 грудня 2021 року було введено в дію Закон України «Про обмеження обігу пластикових пакетів на території України». Стартував перший етап обмежень. Безоплатне розповсюдження пластикових пакетів заборонено в об’єктах роздрібної торгівлі, громадського харчування та надання послуг. Хоча за роз'ясненнями Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів безкоштовних пакетів не існує. Ціна за пакети, які нібито можна взяти безкоштовно, закладається у вартість середнього чеку.

Заборона не поширюється на біорозкладні пакети, а також до 1 січня 2023 року – надтонкі пластикові пакети, що є первинною упаковкою для свіжої риби, м’яса і продуктів із них, сипучих продуктів та льоду. До порушників цієї вимоги застосовуватимуться адміністративно-господарські санкції.

1 лютого набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2021 року № 1387 «Про встановлення мінімальних роздрібних цін на пластикові пакети». Прийняте рішення є продовженням політики із зменшення попиту на пластикові пакети, а отже запобігання засміченню довкілля.

«Урядовий кур’єр» поцікавився, як громадяни реагують на нововведення, що стосуються обмеження обігу пластикових пакетів, у зверненнях на урядову «гарячу лінію». Як повідомили в Урядовому контактному центрі, із введенням у дію Закону «Про обмеження обігу пластикових пакетів на території України» на урядову «гарячу лінію», інші канали комунікації надійшло понад сотні звернень з цих питань від мешканців різних регіонів України.

Переважно заявники, особливо з малозабезпечених верств населення, висловлювали невдоволення введенням в об’єктах роздрібної торгівлі оплати за надані для пакування пластикові пакети та просили скасувати їх оплату або сприяти у забезпеченні таких закладів іншим різновидом тари (паперові пакети тощо), які були б безоплатними.

В окремих випадках заявники з обуренням повідомляли, що всупереч пункту 3 статті 2 Закону при купівлі м’ясної та рибної продукції або сипучих продуктів, зокрема цукру, з них стягувалася плата за пластикові пакети.

У деяких магазинах завчасно, вже з 7 грудня 2021 року було встановлено оплату за пластикові пакети.

Звертали громадяни також увагу на відсутність у закладах торгівлі попереджувальної інформації про введення в дію зазначеного Закону та введення оплати за пакування.

Повідомляли заявники також про факти підвищення цін на товари, зокрема хліб, які продаються вже запакованими у пластикові пакети, що унеможливлює відмову від придбання пакування.

На думку громадян, для покращення стану довкілля необхідно налагодити ефективну переробку побутового сміття та інших відходів, у тому числі тих, що вже накопичилися й отруюють навколишнє середовище, побудувати нові сміттєспалювальні заводи, які функціонуватимуть за новітніми технологіями, не забруднюючи довкілля.

Крім того, заявники висловлювали занепокоєння, що перехід з виробництва пластикових пакетів на виробництво паперових призведе до збільшення використання деревини, скорочення площ лісів, які в Україні й так стрімко скорочуються.

Фізичні особи-підприємці, які здійснюють роздрібну торгівлю, потребували роз’яснень щодо норм Закону та супутніх нормативно-правових актів.

Були й такі заявники, які навпаки висловлювали підтримку заборони пластикових пакетів та повідомляли про факти безоплатного надання їх після 10 грудня в окремих магазинах, у тому числі для пакування товарів, що не належать до винятків, передбачених Законом.

Ось деякі приклади звернень.

Жителька м. Вінниця зателефонувала на урядову «гарячу лінію» та повідомила, що в одному з магазинів міста купувала сиру печінку. Продавець взяла кошти за упаковку – одноразовий пакет. Під час з’ясування, чому беруть кошти за первинну упаковку, виник конфлікт. Заявниця вважає свої дії як споживача правомірними та запропонувала вжити відповідних заходів щодо продавців магазину.

У Головному управлінні Держпродспоживслужби у Вінницькій області повідомили, що відповідно до статті 3 Закону України «Про обмеження обігу пластикових пакетів на території України» розповсюдження пластикових пакетів здійснюється виключно на платній основі. Вимоги цієї статті, зокрема, не поширюються на надтонкі пластикові пакети, що призначені для пакування та/або транспортування свіжої риби, м’яса та продуктів із них, сипучих продуктів, льоду та розповсюджуються в об’єктах роздрібної торгівлі як первинна упаковка.

Заявниці запропонували звернутися до Головного управління із письмовою заявою, у якій мають міститися дані, необхідні для проведення позапланової перевірки.

Мешканка м. Хмельницький звернулася на «гарячу лінію» для підприємців за телефоном 1648 з проханням надати роз'яснення стосовно Закону «Про обмеження обігу пластикових пакетів на території України». Суть питання: чи має право ФОП використовувати у своїй діяльності надтонкі поліетиленові пакети товщиною до 15 мікрометрів у непродуктовому магазині, в якому реалізуються непродовольчі товари та побутова хімія, з урахуванням п.3 ст. 2 зазначеного Закону, для безкоштовного упаковування касиром покупцеві товарів, що містять кислотні та хлоровмісні речовини.

У Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України поінформували, що в умовах дії Закону «Про обмеження обігу пластикових пакетів на території України» продавець може використовувати, як одну з альтернатив, пакування у біорозкладні пластикові пакети, до яких не встановлено обмежень на розповсюдження та вимог щодо наявності мінімальної ціни.

Львів’янка висловила свою позицію з питання обмеження обігу пластикових пакетів. За її словами, перед впровадженням положень Закону в дію потрібно було надати час торговим центрам та магазинам для забезпечення альтернативним пакуванням (біопакети, паперові пакети тощо) товарів і продуктів безкоштовно або за мінімальною ціною. Особливо це важливо для соціально незахищених верств населення.

У відповіді Міністерства економіки України зазначається, що Закон України «Про обмеження обігу пластикових пакетів на території України» було прийнято 01.06.2021 року та відповідно введено у дію 10.12.2021 року. Вимоги частини першої статті 2 Закону вводяться в дію з 09.03.2022 року, а використання надтонких пластикових пакетів, що призначені для пакування та/або транспортування свіжої риби, м’яса та продуктів із них, сипучих продуктів, льоду та розповсюджуються в об’єктах роздрібної торгівлі як первинна упаковка, дозволяється до 01.01.2023 року. Суб’єктам господарювання сфери торгівлі надається додатковий час, необхідний для пристосування своєї діяльності до нових вимог, встановлених Законом.

Водночас основною альтернативою пластиковим пакетам у світі є біорозкладні пакети. Такі пакети виготовляються з матеріалу органічного походження – рослинного, тваринного, мікробіологічного або іншого та безпечні для довкілля.

Під час звернення на урядову «гарячу лінію» мешканка м. Запоріжжя порушила питання неправомірності встановлення ціни на одноразові пакети у мережі супермаркетів АТБ: пакет з ручками коштуватиме покупцям 12 копійок, пакет без ручок – 9 копійок. На її думку, вартість пакетів має входити в ціну придбаного товару.

Заявниця просила вжити заходів щодо скасування ціни на одноразові пакети в мережі магазинів АТБ м. Запоріжжя.

У Головному управлінні Держпродспоживслужби в Запорізькій області надали такі роз’яснення.

Закон України «Про обмеження обігу пластикових пакетів на території України» визначає порядок та поетапне зменшення використання пластикових пакетів та відповідальність за недотримання Закону суб’єктами господарювання. Частиною 1 ст. 3 Закону встановлено, що розповсюдження пластикових пакетів здійснюється виключно на платній основі.

Біорозкладні пластикові пакети та надтонкі пластикові пакети шириною до 225 міліметрів (без бокових складок), глибиною до 345 міліметрів (з урахуванням бокових складок), довжиною до 450 міліметрів (з урахуванням ручок), що призначені для пакування та/або транспортування свіжої риби, м’яса та продуктів із них, сипучих продуктів, льоду та розповсюджуються в об’єктах роздрібної торгівлі як первинна упаковка (поки вони дозволені), можна розповсюджувати безоплатно.

ДОВІДКОВО : Отримати відповідь, роз’яснення чи довідкову інформацію громадяни можуть, звернувшись на урядову «гарячу лінію» за номером телефону 1545 цілодобово та безкоштовно з мережі фіксованого зв’язку Укртелекому, телефонів мобільних операторів Київстар, Vodafone Україна, Lifecell.

Особи з порушенням слуху можуть звернутися на урядову «гарячу лінію» 1545 за допомогою відеодзвінків за webcall (https://video.ukc.gov.ua/webrtc/index.html).

Працюють:

Урядова «гаряча лінія» для дзвінків із-за кордону (оплата за тарифами відповідного оператора зв’язку) — +38 (044) 284-19-15;

«Гаряча лінія» для кандидатів на посади фахівців нової державної служби — (044) 284-19-64;

«Гаряча лінія» для підприємців — 1648;

«Гаряча лінія» з питань освіти для мешканців тимчасово окупованих територій (оплата дзвінків з тимчасово окупованих територій за тарифами відповідного оператора зв’язку) — 0 800 504 425;

«Гаряча лінія» Державної митної служби України — 1548;

«Гаряча лінія» для консультації людей з інвалідністю — 1539.

Оформити звернення можна також через веб-сайт Урядового контактного центру: www.ukc.gov.ua