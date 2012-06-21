Компанія VEKA є найпопулярнішим та найбільшим виробником пластикових профільних систем для вікон та дверей у Європі та світі.
Профільні системи VEKA популярні у більш ніж сорока країнах, а виробничі потужності розташовані в Німеччині, Канаді, Україні, Росії, Франції, США, Іспанії, Великобританії, Бельгії та Польщі.
Компанія має багаторічну історію, вона була заснована в 1969 році в Німеччині. Компанія постійно розвивається, розробляє і впроваджує нові технології, які спрямовані на покращення якості продукції та її експлуатаційні можливості. За всі роки існування компанії незмінним залишається факт жорстких вимог до якості продукції і дотримання технології. Саме це дозволяє VEKA бути лідером на ринку.
Продукція компанії VEKA на ринку України відома з 2006 року, коли було створено дочірню компанію ТОВ «ВЕКА Україна». А в 2008 році у нас розпочав працювати завод з виробництва профільних систем VEKA.
Переваги VEKA
1. Компанія VEKA – це єдиний виробник пластикового профілю виключно класу А, який має європейський стандарт DIN EN 12 608. Що це означає? Клас пластикового профілю визначається товщиною стінок профілю. Усі профілі VEKA мають товщину зовнішньої стінки не менше 3 мм. Така товщина стінки забезпечує відмінну жорсткість конструкції, міцність у зварних швах та на місцях кріплення петель.
2. Якісна сировина і дотримання технології виготовлення. Сировина, яка застосовується для виготовлення пвх-профіля впливає на якість готової продукції. VEKA використовує лише якісні складові і дотримується найсучаснішої технології виробництва. Поверхня профілів VEKA не втрачає свого бездоганного вигляду під впливом оточуючого середовища. Профіль не жовтіє з часом.
3. Екологічність. Усі профільні системи компанії VEKA сертифіковані і безпечні для здоров’я людини та оточуючого середовища.
4. Високі показники тепло- і звукоізоляції профілю VEKA. Компанія пропонує великий вибір профільних систем, які задовільнять будь-які вимоги до тепло- і звукоізоляції.
5. Особлива форма штапика, яка спрощує догляд за вікном, оскільки в місці примикання штапика не накопичується пил.
6. Різноманіття кольорів, алюмінієві накладки, додаткові елементи – VEKA дозволяє реалізувати будь-які дизайнерські задуми.
7. Довговічність профілю, перевірена часом. Вікна з профіля VEKA прослужать 50 і більше років.
8. Доступність профілю. Компанія пропонує профільні системи від економ-варіанта до преміум.