У США пройшов перший етап клінічних випробувань пластиря з вакциною від грипу, який у майбутньому може замінити традиційні ін’єкції. Винахід учених з університету штату Джорджія і університету Еморі може з'явитися в продажу в США через кілька років.
Пластир має капсулу з вакциною, а на тій його стороні, яка прилягає до шкіри, розташовані ряди маленьких голок. Коли пластир використовують, голки вводять вакцину під верхній шар шкіри і ліки розчиняються.
На думку розробників пластиря, він може допомогти людям, у яких немає можливості робити щеплення традиційним методом. Це люди, які страждають тріпанофобією, і маленькі діти, яким ін’єкції теж не подобаються.
Пластир може допомогти при масовій вакцинації в бідних країнах завдяки тому, що може зберігатися практично в будь-яких умовах – його не треба класти в холодильник. Ще одна перевага пластиря – відсутність болю при вакцинації.