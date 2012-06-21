В Арабських Еміратах буде збудовано курорт, який частково розташується під водою і стане своєрідною копією італійської Венеції.
Проект The Floating Venice (Плавуча Венеція) вартістю 680 млн доларів розташується за
Згідно з планом будівництва, на території курорту розмістять готелі, ресторани, майданчики для проведення традиційних італійських фестивалів Carnivale di Venezia, Binnale di Venezia і Festa del Rendentore, культурних виставок та заходів. Плавуча Венеція матиме також 24 басейни і 12 пляжів. Навколо проекту буде вирощено понад 40 тисяч квадратних футів коралових рифів.
У дубайському місті на воді з'явиться і своя площа Святого Марка. Сюди туристи прибудуть на човні, гідролітаку або вертольоті й тут проходитимуть процедуру реєстрації в підводному фойє. Тільки після цього вони зможуть насолодитися прогулянками по каналах на гондолах, спеціально привезених з італійської Венеції.
Початок будівництва «плавучого міста» заплановано на перший квартал 2018 року, а закінчення — на кінець 2020 року. Оригінальний курорт щодня зможе приймати до 3 тисяч осіб. Попередній термін його експлуатації, за задумом розробників, — не менше 100 років.