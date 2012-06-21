Асоціація сільськогосподарських товаровиробників Луганської області та Українсько-Арабська ділова рада підписали меморандум про співпрацю. Як зазначив президент Українсько-Арабської ділової ради Шейх Емад Абу Алруба, завдяки керівнику області Юрію Гарбузу вони довідалися про можливості області. До речі, на підконтрольній території області близько 1 мільйона гектарів землі. Урожай цьогоріч перевищив 1 мільйон 300 тисяч тонн зерна. Це рекордний для Луганщини показник.
«Зв’язки між Україною та арабськими країнами дуже слабкі. Ми донесемо інформацію про потенціал Луганщини до арабських інвесторів і про те, що цей регіон досить мирний та спокійний для того, щоб вести бізнес», — підкреслив він. І додав, що є наміри укласти спеціальний договір з однією із провінцій арабської країни та Луганщиною про прямі контакти.