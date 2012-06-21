У Херсонському державному аграрному університеті відбувся Форум плодоовочівників Херсонщини, який зібрав товаровиробників області, представників міжнародної технічної допомоги країн Європи, Канади і США та спеціалістів у галузі експорту сільгосппродукції в ЄС. На заході обговорили можливості херсонських виробників плодоовочевої продукції експортувати власні товари за кордон. Форум став черговим кроком до створення громадської спілки «Таврійський клуб експортерів». Його реалізовано в межах міжнародного проекту «Діалог зі сприяння торгівлі» за підтримки Європейського Союзу.
За словами директора департаменту агропромислового розвитку Херсонської облдержадміністрації Олександра Паливоди, захід присвячено об’єднанню експортерів і фермерів, які прагнуть представляти власну продукцію на європейському й азіатському ринках.
«Втрачений російський ринок був хаотичним, та для розширення можливостей і постачання сільськогосподарської продукції в інші країни необхідне обов’язкове оформлення відповідних документів, адже експортний ринок Європи й Азії сертифіковано і стандартизовано. Саме тому товаровиробники Херсонщини навчатимуться правильно й вигідно співпрацювати з іншими країнами», — зазначив він.
Посадовець зауважив, що тільки об’єднавшись, фермери зможуть зробити вагомий крок на шляху реалізації власної продукції за кордон, адже Херсонщина вміє вирощувати високоякісні сільськогосподарські продукти, але поки що тільки освоює вміння формувати великі однорідні торгові партії товарів.
Керівник проекту Павло Ярмій звернув увагу аграріїв на те, що громадська спілка «Таврійський клуб експортерів» створюється як спілка для захисту прав та інтересів фермерів-експортерів й допомоги виходу товарів на зовнішні ринки. На його переконання, якщо в області буде налагоджено експортні торговельні відносини з іншими країнами, з’явиться живий валютний потік.
Власним досвідом з колегами поділився херсонський сільськогосподарський підприємець експортер з досвідом Валерій Федоренко. Він повністю підтримує ідею створення «Таврійського клубу експортерів», адже знає, що знайти експортера й покупця неважко, потрібно вміти організувати торговельний процес з усіма його адміністративними особливостями.
«Практичний бік проекту надасть змогу налагодити відносини з партнером, — зазначив підприємець, — пояснити фермерові чи трейдерові всі умови співпраці, перевірити якість товару і врегулювати ціну, а також надати консультативну допомогу щодо оформлення відповідного пакета документів».
Підсумком роботи Форуму плодоовочівників Херсонщини стало підписання Меморандуму про співпрацю між громадською спілкою «Таврійський клуб експортерів» і Херсонською обласною державною адміністрацією, і окремо з представниками проектів міжнародної технічної допомоги.