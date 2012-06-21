Під час онлайн-брифінгу заступник міністра охорони здоров'я – головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко повідомив приємну новину – українці в цьому сезоні зможуть відпочивати на пляжах.
«Проведено консультації з Інститутом епідеміології та інфекційних хвороб Національної академії медичних наук, і фахівці констатували: морська сіль спільно з сонячним ультрафіолетовим випромінюванням знищує збудника коронавірусної хвороби. Тому буде дозволено відкрити пляжний сезон в Україні, як, напевно, і в інших країнах світу. Навіть, незважаючи на те, що в прісній воді збудник може виживати, науковці кажуть, що в річках з проточною водою інфікуватися досить складно. Це може бути лише при близькому контакті. Працюватимуть і річкові пляжі за дозволами МОЗ», – зауважив він.
Віктор Ляшко додав, що пляжі – не для людей з груп ризику (особи старші 60 років, а також з хронічними захворюваннями), на пляжах треба буде дотримуватися дистанції – не менше двох метрів. Серед інших вимог – дотримання особистої гігієни, мити руки, чхати і кашляти лише в одноразову серветку, або ліктьовий згин, обслуговуючий персонал має бути в масці.
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