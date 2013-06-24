Цьогорічні переможці грантової програми «Власна справа» отримають понад мільярд гривень грантових коштів від держави на започаткування й розвиток бізнесу та створять 10 тисяч нових робочих місць. Про це повідомила заступниця міністра економіки Тетяна Бережна.

«За підсумками п’ятнадцятої хвилі подачі заяв на мікрогранти переможцями визнано 310 українців, які отримають 74 мільйони гривень на започаткування або розширення свого бізнесу. Від початку 2023 року ми вже маємо 4354 переможців, яким держава надасть фінансову підтримку на понад мільярд гривень. У процесі реалізації своїх бізнес-проєктів ці грантоотримувачі створять 10 тисяч нових робочих місць. Загалом від початку чинності програми «Власна справа» держава інвестувала через гранти в розвиток малого й середнього бізнесу 1,6 мільярда гривень», — зазначила вона.