Наша держава вибудовує з Німеччиною довготривале та взаємовигідне оборонне партнерство. Його основа — безпекова підтримка України, розвиток спільних спроможностей, обмін бойовим досвідом і рішеннями, перевіреними на полі бою. Про це тимчасово виконувач обов’язків міністра оборони Євгеній Хмара заявив за підсумками зустрічі з Послом Німеччини в Україні Гайко Томсом.

«Німеччина — найбільший партнер України за обсягами безпекової допомоги. Водночас Україна має те, що потрібно всім сильним арміям майбутнього, — реальний досвід сучасної війни, бойові дані та рішення, перевірені на полі бою», — підкреслив тимчасово виконувач обов’язків міністра оборони.

Під час зустрічі Євгеній Хмара наголосив на готовності України ділитися цим досвідом на десятиліття вперед і поінформував німецьку сторону про актуальні потреби України та подальші кроки у війні — як симетричні, так і асиметричні.

За його словами, Україна готує нові сильні відповіді російському ворогові. Для цього потрібні швидкість та стабільна підтримка партнерів.

Окрему увагу сторони приділили посиленню української протиповітряної оборони, оскільки критичною залишається потреба в захисті неба, зокрема в ракетах­перехоплювачах, здатних протидіяти балістиці.

«У цьому питанні роль і лідерство Німеччини мають велике значення. Запросив пришвидшення постачання ракет­перехоплювачів, здатних протидіяти балістиці. Розраховуємо на різні механізми постачання, які дадуть змогу швидше закрити цю потребу», — зазначив очільник оборонного відомства.

Євгеній Хмара додав, що вчасна допомога партнерів — це збережені життя українців, захищена критична інфраструктура та підприємства оборонної промисловості, а також від імені українських воїнів подякував Німеччині та особисто Послу Гайко Томсу за послідовну підтримку України, повідомляє Міноборони.