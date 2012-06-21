На Тернопіллі запрацювали установи, де надаватимуть допомогу представники місцевої громади, правоохоронці й медики. Нещодавно в селі Товстолуг Тернопільського району відбулось урочисте відкриття поліційної станції. Жителі навколишніх населених пунктів відтепер матимуть змогу будь-якої пори доби звернутися по допомогу не лише до правоохоронців, а й до медиків та керівника громади.
Як повідомили у відділі комунікації головного управління Національної поліції в Тернопільській області, на станції діятиме амбулаторія і приймальня старости територіальної громади. Повідомлення від громадян прийматимуть троє працівників поліції та оперативно реагуватимуть на звернення про злочини чи правопорушення. Керівництво обласної поліції подбало про комп’ютерне та службово-технічне забезпечення для належного функціонування правоохоронної установи. Упровадження такого проекту стало можливим завдяки тісній співпраці поліції й представників органів місцевого самоврядування. Відремонтували приміщення станції за державні субвенції та кошти громад.
Поліційну станцію відкрили і в Тернополі. Відтепер тут працюватимуть 20 дільничних інспекторів, оперативних працівників і співробітників, які займатимуться питаннями профілактики правопорушень серед неповнолітніх. Це вже третя така установа в обласному центрі. Як зазначив міський голова Сергій Надал, у Тернополі діє програма «Безпечне місто», яка передбачає надання коштів на створення поліційних станцій, придбання техніки тощо. І незабаром у межах цієї програми відкриють ще четверту таку установу.
Уперше в Україні впроваджувати проект зі створення поліційних станцій торік узялися саме на Тернопіллі. Це роблять задля ефективного та оперативного реагування на повідомлення громадян про вчинення протиправних діянь, інші події. Загалом у краї вже 15 таких станцій.