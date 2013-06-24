Наразі працює вже 510 рад ВПО. Пріоритетами їхньої роботи визначена інтеграція переселенців у громади, забезпечення їх житлом, а також допомога вразливим категоріям громадян із числа ВПО. Про це повідомляє Урядовий портал.

Про це йшлося на черговій нараді Коордштабу з питань ВПО.

Активне розповсюдження рад по всій Україні говорить про дієвість цього механізму.

На нараді обговорили розширення повноважень рад ВПО. Також предметом обговорення були такі організаційні моменти, як кількість членів рад та категорії організацій, які можуть входити до складу ради.

До розробки таких пропозицій змін активно долучилися представники Ради ВПО та громадські організації.

«Аби мати дієвий механізм, маємо взяти до уваги всі пропозиції», — резюмувала Віце-прем'єр-міністр України - Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.