Візит на схід України французьких сенаторів на чолі з головою групи дружби «Франція — Україна» сенату Французької Республіки Ерве Мореєм став знаковим. Його метою було ознайомлення з політикою безпеки і соціально-економічною ситуацією в зоні конфлікту. Делегація відвідала КПВВ «Майорськ», щоб ознайомитися з процедурою перетину лінії розмежування, і Краматорськ. Побачені наслідки бойових дій, умови, в яких людям доводиться жити, вразили іноземців. Після цього вони пообіцяли після повернення додому закликати співвітчизників підтримувати Україну.
За повідомленням прес-центру штабу АТО, на брифінгу в Краматорську Ерве Морей зазначив, що Франція послідовно підтримує цілісність і суверенітет України, ввела санкції проти Росії навіть попри те, що вони негативно позначаються на її власному сільському господарстві.
Сенатори запевнили, Франція зацікавлена у співпраці з Україною і в суспільно-політичній, і в економічній площині. Однак рішення щодо участі миротворців ООН на території України у французькому парламенті остаточно не прийнято. Франція за мир у регіоні, реформи, дотримання мінських домовленостей, безпечну роботу місії ОБСЄ.
Голова ВЦА Донецької області Павло Жебрівський запевнив високих гостей, що війну на сході України можна завершити мирним шляхом протягом лічених місяців, якщо перекрити російсько-український кордон. І це можуть зробити миротворці ООН, але Росія пручається, її позиція — на лінії розмежування, де працює наглядова місія ОБСЄ. Павло Жебрівський запропонував французькому бізнесу після досягнення миру інвестувати у Донеччину, адже найкращі вкладення роблять саме у часи великих змін та перетворень.