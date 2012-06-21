Ігор ЗОЦ,
«Урядовий кур’єр»
Вийшов у світ довідник «Весняні рослини Донеччини», підготовлений фахівцями науково-дослідного відділу регіонального ландшафтного парку «Краматорський». У книзі, що розрахована на широке коло читачів є короткі нариси про весняні рослини краю. Видання ілюстроване і містить цікаву інформацію про поширення видів, їх природоохоронний статус, місце зростання і причини зменшення чисельності.
Тим часом у ландшафтних парках області, зокрема і в «Краматорському», активно квітнуть занесений до «Червоної книги» тюльпан дібровий, включений до Зеленої книги мигдаль степовий, а також інші представники флори, типові для природніх ділянок цього парку.
Рідкісні весняні рослини через теплу зиму цьогоріч почали з’являтися раніше. Зокрема у регіональному ландшафтному парку «Клебан-Бик» червонокнижний сон чорніючий випередив свій термін розквіту на два тижні. Помітили фахівці і появу в степу зникаючого горицвіту весняного.
А найбільше, за словами біолога Галини Семеніхіної, порадувала науковців парку ще одна локація півонії тонколистої, яку виявили цими днями. Відома під народною назвою «воронець-рослина» окремими кущами зустрічається часто, а от великих локацій тепер дві.