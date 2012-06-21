У Маріуполі на Донеччині вийшло у світ унікальне видання — «Кобзар» Тараса Шевченка у перекладі урумською мовою, однією з двох мов греків Приазов’я. Книжка стала своєрідним аналогом найпершого видання «Кобзаря» у 1840 році, куди увійшли вісім творів, серед яких «Думи мої, думи мої», «Катерина», «Перебендя», «Тополя», «До Основ’яненка», «Тарасова ніч». Саме ці відомі поезії, переклад яких здійснив поет, літературознавець, член Національної спілки письменників України Валерій Кіор, представлено в нещодавно виданому «Кобзарі».
«Це подія для всього грецького народу, який некомпактно проживає в Приазов’ї. Некомпактно, бо за 235 років тут змішалося багато національностей: греки-уруми, греки-румеї, українці, росіяни та інші. А ім’я Тараса Шевченка, його безсмертний «Кобзар» завжди буде об’єднавчим чинником для кожної людини, громадянина України», — вважає перекладач.
«Кобзар» урумською мовою побачив світ завдяки фінансовій підтримці Федерації грецьких товариств України і стане гарним подарунком для бібліотек, шкіл та інших навчальних закладів Маріуполя й сіл Приазов’я, де живуть елліни Донеччини.