Початок роботи нового складу Єврокомісії може затягнутися. Раніше планували, що кабінет наступниці нинішнього голови ЄК Жана-Клода Юнкера німкені Урсули фон дер Ляєн розпочне виконувати свої обов’язки 1 листопада. Минулого тижня кандидатури запропонованих нею єврокомісарів розглядали й затверджували на слуханнях профільних комітетів. Європарламент мав проголосувати за склад нової Єврокомісії під час сесійного засідання 23 жовтня. Однак цього голосування не відбудеться.
Як повідомили «УК» у прес-службі Європарламенту, конференція президентів — керівний орган ЄП, до складу якого входять керівники політичних груп і президент, учора затвердила порядок денний сесії, яка почнеться наступного тижня у Страсбурзі. Голосування за затвердження нового складу Єврокомісії з остаточним варіантом порядку денного сесії зникло. Так Жан-Клод Юнкер і його єврокомісари виконуватимуть свої обов’язки ще принаймні протягом листопада.
Це відбулося через те, що профільні комітети Європарламенту відхилили кандидатури єврокомісарів від Угорщини, Румунії та Франції. Як відомо, на посаду єврокомісара Будапешт запропонував кандидатуру ексміністра юстиції з уряду Віктора Орбана Ласло Трочані. Урсула фон дер Ляєн вирішила віддати йому крісло єврокомісара з питань добросусідства та політики розширення.
Цей крок стурбував Київ, оскільки після ухвалення нового закону про освіту відносини між Україною та Угорщиною загострилися. Тому в нашої країни кандидатура профільного єврокомісара викликала певні перестороги. Проте під час обговорення цієї кандидатури у правовому комітеті в євродепутатів також виникли серйозні підозри, що Трочані має фінансові інтереси, не сумісні з посадою єврокомісара.
Такого самого висновку дійшли євродепутати й щодо румунської кандидатки на посаду єврокомісара з питань транспорту Ровани Плумб. Кандидатці від Франції, яка мала б обійняти посаду єврокомісара з питань внутрішнього ринку, Сільві Гулар профільний комітет пригадав грішки часів, коли вона сама була членом Європарламенту. Як з’ясувалося, Гулар використовувала працю свого помічника від ЄП для просування власної політичної кар’єри на батьківщині.
Будапешт, Бухарест і Париж уже запропонували альтернативні кандидатури до складу нової Єврокомісії, які знову мають пройти процес схвалення у комітетах. Очікують, що Урсула фон дер Ляєн та її єврокомісари розпочнуть працювати аж у грудні.