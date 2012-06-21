Про це розповіла в інтерв’ю газеті «Урядовий кур’єр» дворазова переможниця 10-добового ультрамарафону в Нью-Йорку вінничанка Наталя ГЛУЩУК.
Вона зокрема сказала:
— Раніше вважала, що біг — це не моє. Та у 1999 році познайомилися з учасниками марафонської команди, які вже кілька років займалися любительським бігом. Вийшла на стадіон, пробігла кілька кіл, втомилася і вирішила, що не зможу бігти марафон. Але через два місяці регулярних тренувань вже бігла п’ять годин. Далі все почало стрімко розвиватися: 70 кілометрів, потім добовий. Себто мене надихнули люди, які почали бігати навіть у понад 50 років.
Починати бігати можна в будь-якому віці. І якщо хочеться, щоб усе було успішно, робіть це з радістю. Біжіть спочатку стільки, скільки приносить радість. Якщо відчуєте цю радість, вона підштовхуватиме бігти дедалі більше. Тому що розвивається інтуїція і тіло.
Під час 10-денного забігу було відчуття, що крізь мене проходить енергія, тіло стає таким гнучким, що якби хтось хотів, то мене можна було б у бублик зав’язати. Там була земля, небо — і ти посередині.
Із чого починати дітям? Треба ставити мету і вірити, що її досягнеш.