Президент Володимир Зеленський провів зустріч із делегацією американської компанії Raytheon на чолі з віцепрезидентом Джозефом Деантоною, що серед іншого виробляє системи Patriot і ракети до них. Глава держави подякував Raytheon за всю надану допомогу для захисту життів українців від масованих російських обстрілів.

«Ми дуже вдячні всім співробітникам вашої чудової компанії за цей візит. Ми вдячні Президентові Трампу та народові Сполучених Штатів, вдячні за двопартійну підтримку. Ми пишаємося тим, що в нас настільки хороші відносини, і я сподіваюся, що ми зможемо піти далі», — зазначив Володимир Зеленський.

Глава держави наголосив, що зміцнення протиповітряної оборони є основним пріоритетом для України, і додав, що, на його думку, це тема номер один для всієї Європи й світу. Під час зустрічі обговорили перспективи співпраці в захисті неба. Володимир Зеленський відзначив готовність Raytheon вивести партнерство на ще вищий рівень і спільно виробляти ракети для систем Patriot. Він зазначив, що це питання предметно обговорював із Президентом США Дональдом Трампом в Анкарі, і треба рухатися далі в цьому напрямі.

Також ішлося про інші сфери партнерства, зокрема щодо військової техніки, яка не призначена для наступальних операцій. Команди обох сторін — і на урядовому рівні, і на рівні приватного сектору — підтримуватимуть тісний зв’язок, щоб усе це опрацювати.

Віцепрезидент Raytheon наголосив, що компанію дуже приваблюють можливості працювати спільно з Україною щодо наземних систем ППО, повідомляє Офіс Президента.