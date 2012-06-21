У межах реалізації третьої фази швейцарсько-українського проекту DESPRO Березівська й Глухівська громади, що на Сумщині, одержали відповідно пункт збирання відходів вторинної сировини та подрібнювач деревини. Загальна їхня вартість — 450 тисяч гривень. За словами секретаря Березівської ОТГ Галини Прилуцької, для місцевих селян проблема побутових відходів давно потребувала розв’язання. Тож коли з’явилася змога залучити відповідні кошти — а це 135 тисяч гривень, —відразу ж спрямували їх на облаштування пункту, де можна роздільно збирати відходи, а вже потім переробляти. Завершують монтаж пункту, і найближчими днями він розпочне працювати.
Громада міста Глухова має тепер подрібнювач деревини, який особливо потрібний під час упорядкування міста — санітарної чистки і вирубування заражених чи хворих дерев, кущів, інших насаджень. І якщо раніше деревні відходи не знаходили застосування, то тепер їх перероблятимуть і використовуватимуть із користю для громади.
Перед тим як одержати подрібнювач, Березівська і Глухівська ОТГ придбали комплекс для зважування сміття, що складують на Глухівському полігоні. Тепер налагоджено його облік, на основі чого запроваджують систему переробки.
Як розповіли експерти DESPRO В’ячеслав Сороковський та Дмитро Лазненко, обидва це свідчить, що проект спрямований на тісну співпрацю з місцевими громадами насамперед у розв’язанні комунальних проблем.
Загалом же у межах третьої фази проекту на Сумщині реалізовано 14 ініціатив з постачання води та її відведення, поводження з твердими побутовими відходами тощо на загальну суму 19,4 мільйона гривень. З них 8,3 мільйона — DESPRO, решта — кошти місцевих бюджетів та населення.