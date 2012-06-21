Балаклеївській територіальній громаді Смілянського району на Черкащині в її новому статусі об’єднаної трохи більш як рік. Однак і за такий невеликий термін децентралізація встигла значно змінити і центральне село, і Теклине та Мале Старосілля, які входять у громаду. Подобається селянам, що заасфальтували чотири дороги, зокрема й до дитсадка у приєднаному селі, аби забезпечити комфорт для дітей та їхніх батьків, з’явилося вуличне освітлення, у всіх селах встановлено дитячі майданчики, відкрито центр надання соціальних послуг і ЦНАП. Щодня до ЦНАПу звертається майже півтора десятка людей, щоб вирішити важливі для них земельні або трудові питання. Тепер селяни вже не мусять їхати для цього за десяток кілометрів до Сміли.
Соціальний центр також дуже важливий для кожної громади, адже у наших селах багато пенсіонерів, є чимало людей з особливими потребами. Як розповів голова громади Ростислав Ситник, тут значно розширили спектр надання їм послуг і водночас зменшили витрати на такі послуги, забезпечивши раціональне управління та використовуючи всі можливості, які дає децентралізація.
— Коли я тільки починав працювати головою села, — зауважив Ростислав Олексійович, — бюджет Балаклеї становив лише 5 мільйонів гривень. Нині бюджет громади сягнув 46 мільйонів, половина з яких — власні надходження.
На території Балаклеївської громади працює близько десятка фермерських господарств, півтори сотні підприємців та великих підприємств. Тут розмістив виробничі потужності один з найбільших в Україні виробників карамелі — кондитерська фабрика «Меркурій», податки якої також розвивають не районний центр, а Балаклеївську громаду.
Уже фактично готова до роботи сонячна електростанція, розташована на 20 гектарах, загальною потужністю 8,5 МВт. Лише за оренду землі інвестор сплачує щороку майже пів мільйона гривень і готовий підтримувати соціальні проєкти громади.
Але це, кажуть члени громади, тільки початок. Бо є наміри у найближчому майбутньому розробити генеральний план розвитку сіл ОТГ, що дасть їй змогу брати участь у серйозних проєктах на рівні всеукраїнської та міжнародної співпраці.
Незабаром, згідно з планами балаклеївців, тут з’явиться єдиний на Черкащині парк з комплексом ролердромів для дітей і дорослих, а ще — фонтан, квітники та мальовничі алеї. Роботи над створенням затишного місця родинного дозвілля й відпочинку розпочнуться вже найближчим часом. У Малому Старосіллі активісти запланували встановити біля клубу дитячий майданчик та облаштувати поряд сквер із ліхтариками.
Ростислав Ситник розповідає про наміри відкрити комунальне підприємство, щоб оновити села, тобто значно поліпшити благоустрій, самим, без підрядника, асфальтувати дороги.
Роман ПАНЧЕНКО
для «Урядового кур’єра»