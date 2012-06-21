Днями на території Вінницької, Сумської, Тернопільської та Харківської областей під час обшуків на спиртзаводах, що не входять до складу ДП «Укрспирт», співробітники податкової міліції Офісу великих платників спільно з працівниками регіональних оперативних підрозділів ДФС України виявили та вилучили 1416 тонн спиртовмісної продукції вартістю понад 360 мільйонів гривень, що є найбільш значним результатом у рамках спецоперації з протидії тіньовому ринку спирту і алкоголю. Всього в ході операції вже вилучено такої продукції на суму понад 540 мільйонів гривень.
За словами першого заступника голови Державної фіскальної служби Сергія Білана, під час документування роботи підпільних цехів з виготовлення лікеро-горілчаних виробів або фальсифікованого алкоголю співробітники податкової міліції часто фіксують факти отримання цехами необлікованого спирту, виготовленого на потужностях спиртових заводів, який у подальшому правопорушники використовують як сировину для незаконного виготовлення горілки.
«Саме тому для нас важливо відстежити весь шлях поставок або незаконного виробництва спирту», — наголошує посадовець.
Він також нагадав, що такі заходи проводять в рамках розслідування кримінальних проваджень, відкритих за кількома статтями, зокрема і щодо колишніх керівників ДП «Укрспирт». Під час першого етапу великої спецоперації було проведено обшуки на 41 спиртзаводі. Тоді в цілому на 15 заводах було вилучено близько 980 тонн спиртовмісної рідини вартістю близько 180 мільйонів гривень, яка пізніше була заарештована Шевченківським районним судом Києва. Після цього в результаті заходів, проведених на заводах — виробниках алкоголю в 15 областях, було вилучено 23310 літрів горілки на суму понад 3 мільйони гривень, розлитої у пляшки, які були або взагалі без марок акцизного податку, або обклеєні марками, на яких вказані неактуальні ставки акцизного податку та перебували на підприємствах без будь-яких документів.
Марія ЛАГІДНА
для «Урядового кур’єра»