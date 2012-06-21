Оперативники податкової міліції при головному управлінні Державної фіскальної служби в Чернівецькій області в межах операції «Акциз-2016» виявили і задокументували 40 кримінальних правопорушень, пов’язаних з незаконним обігом підакцизних товарів. З тіні вилучено контрафактних виробів майже на 25 мільйонів гривень. Переважно це спирт і цигарки.
— Окрім того, завдяки підвищенню ефективності оперативно-розшукових заходів, особливо їх аналітичної складової, перекрито кримінальні контрабандні канали переміщень тютюнових, лікеро-горілчаних виробів, спирту, які підривають економічну безпеку нашої держави. Припинено діяльність двох підпільних цехів з виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв, — зазначає перший заступник начальника ГУ ДФС в Чернівецькій області Сергій Гакман.
Загалом торік за матеріалами податківців до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 115 кримінальних проваджень, зокрема 29 — за тяжкими статтями Кримінального кодексу України щодо ухилення від сплати податків. Досудове розслідування закінчено у 69 справах. Реальний економічний ефект у вигляді податкових надходжень з них становив понад 5,3 мільйона гривень. Завдані бюджету збитки відшкодовано повністю.
Як наголошує Сергій Гакман, крім протидії незаконному обігу підакцизних товарів, пріоритетними напрямами роботи податкової міліції з детінізації економіки залишається опрацювання підприємств реального сектору економіки, які користуються послугами конвертаційних центрів, виявлення та руйнування кримінальних схем ухилень від сплати податків, зокрема пов’язаних з незаконним формуванням податкового кредиту з ПДВ та незаконним відшкодуванням податку на додану вартість, а також виявлення кримінальних правопорушень у митній сфері.